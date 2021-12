Daniela Sabatino chiude il 2021 nella top11 di serie A come miglior marcatrice

Daniela Sabatino continua ad essere protagonista nel campionato di serie A femminile. L'attaccante di Castelguidone della Fiorentina ha chiuso il girone d'andata al vertrice della classifica marcatrici con 8 reti messe a segno in 11 partite. Un bottino di gol della calciatrice abruzzese che non ha aiutato per la squadra di Patrizia Panico ad attestarsi nelle zone alte della classifica. Le viola sono al 7° posto con 13 punti. L'obiettivo è quello di rifarsi nel girone di ritorno per scalare posizioni.

Con gli 8 gol messi a segno fin qui Daniela Sabatino si avvicina a battere se stessa come recordwoman tra le calciatrici italiane. Se, lo scorso anno, aveva piazzato la bandierina di giocatrice andata in doppia cifra per quindici stagioni consecutive - mai nessuna come lei -, le basteranno altre due reti nelle prossime 11 partite di campionato per allungare la sua striscia e confermarsi come assoluta regina italiana del gol.

Un bottino di reti che cresce sempre più per la 38enne calciatrice italiana e si avvicina alla soglia dei 500 gol in carriera. Potrà contare su altre 11 giornate di campionato (si riparte il 15 gennaio quando la Fiorentina sfiderà il Sassuolo) e sulla Coppa Italia, in cui le viola affronteranno l'Empoli ai quarti.

La top 11 della serie A. La Figc, sulla base delle statistiche elaborate da Opta, ha scelto le undici calciatrici migliori del girone d'andata. In porta c'è Diede Lemey del Sassuolo. In difesa si schierano Anja Sønstevold dell'Inter e Allyson Swaby della Roma, poi Cecilia Salvai e Lisa Boattin della Juventus.

A centrocampo troviamo Andressa Alves della Roma, con Yoreli Rincon della Sampdoria e Kamila Dubcová del Sassuolo.

In attacco c'è un trio delle meraviglie con Valentina Giacinti del Milan (seconda nella classifica marcatrici a quota sette), Cristiana Girelli della Juventus (5 reti, tutte di testa) e Daniela Sabatino che, oltre alle 8 reti, ha contribuito con due assist alle marcature viola.