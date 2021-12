Centro commerciale, ordinanza vieta l’accesso. Il rogo ha bucato il tetto

Divieto di accesso al centro commerciale Insieme di San Salvo. Il provvedimento è della sindaca, Tiziana Magnacca, "per consentire le dovute verifiche e il rilascio delle nuove certificazioni di conformità per la sicurezza della clientela e degli operatori", si legge in una nota del municipio. "Provvedimento adottato a seguito dell'incendio dello scorso 25 dicembre che, seppur abbia interessato una limitata area di un'attività commerciale con conseguente intervento dei vigili del fuoco, è stato causato dal danneggiamento dell'impianto elettrico, con conseguente attivazione dell'impianto automatico di spegnimento a piuoggia e degli evecuatori di fumo".

Nella loro relazione, i vigili del fuoco del Dipartimento di Chieti hanno "invitato il Comune di San Salvo - si legge nel comunicato - ad adottare tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste". "Non appena saranno ripristinate le condizioni di agibilità, speriamo presto - conclude Magnacca - si procederà con la revoca e l'accesso nelle attività commerciali".

Il rogo scoppiato nel giorno di Natale, quando l'iper di Piane Sant'Angelo era chiuso, è stato causato da un corto circuito all'interno della sala giochi. Lì il fuoco ha fatto danno. Le fiamme hanno anche bucato il tetto. Negli altri locali commerciali, invece, il problema è il fumo che si è depositato sulla merce. Solo quando si potrà tornare dentro la struttura e quantificare i danni provocati dalla fuliggine. L'impianto antincendio ha evitato guai peggiori.