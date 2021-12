A Pollutri cinema con distanziamento: stasera proiezione drive-in

A Pollutri arriva il cinema drive-in. Per garantire il distanziamento nel periodo in cui la quarta ondata della pandemia si fa preoccupante, Avis e Comune hanno organizzato una proiezione all'aperto.

La data è oggi, lunedì 27 dicembre, alle 21. Il luogo è il parcheggio dell'Istituto comprensivo, in via Monsignor Carusi. Il film che verrà proiettato è Forrest Gump, di cui è protagonista Tom Hanks, pellicola premiata con sei Oscar.

"La prenotazione - precisa l'amministrazione comunale - è obbligatoria, in quanto l'area adibita alla proiezione di lungometraggi è in grado di ospitare solo 12 auto". Il numero per le prenotazioni è questo: 3334643505.