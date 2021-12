"In Mundo Nascitur", l’Ensemble Stella Nova in concerto a Casalbordino

Mercoledì 29 dicembre, alle ore 18.00, la chiesa del Santissimo Salvatore a Casalbordino ospiterà il concerto dell’Ensemble Stella Nova con l'esecuzione di In Mundo Nascitur.

"In epoca medievale, in una società per la quale il tempo della vita comune era scandito dal passare dei giorni, dove il sole e la luna erano le uniche testimonianze visive dello scorrere del tempo, annesso, chiaramente, al ruotare ciclico delle stagioni, il Natale si presentava come fondamentale punto di riferimento. Nella simbologia prettamente teologica, scorgiamo con chiarezza un aspetto simbolico presente nell‟atto della Nascita di Gesù Cristo: Egli è Dio e uomo, Dio fatto uomo, l'incarnazione perfetta. Con l'avvento della lingua volgare le tematiche non variarono ma, al contrario, rafforzarono la loro rilevanza".

Il concerto sarà l’occasione per presentare i brani del prossimo cd, In Mundo Nascitur, che l’Ensemble Stella Nova pubblicherà agli inizi del nuovo anno.