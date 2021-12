"Ballando online", doppia soddisfazione per Erika Di Giorno e Cecilia Ferrari

Doppia soddisfazione per Erika Di Giorno nella quarta edizione di "Ballando online", concorso organizzato dalla Opes Danza. La giovane ballerina vastese ha conquistato il primo posto nella categoria juniores modern con l'assolo n.214 ed un altro primo posto esibendosi insieme a Cecilia Ferrari con la coreografia n.217.

Le due ragazze, con le medaglie d'oro conqusitate ieri, si sono aggiudicate l'accesso alla finalissima di Roma. "Sono molto felice - ha commentato Erika, che da anni porta avanti la sua passione per la danza moderna - e ringrazio la mia insegnante".

Alla gioia di Erika e Cecilia si aggiunge quella dell'insegnante Rossella Di Lena, dell'associazione Infinity, che le segue con grande passione. "Questo risultato fa emergere tutta la determinazione di queste ragazze che hanno trovato la forza, anche in un momento emergenziale come quello che stiamo vivendo, di non smettere ma di allenarsi per raggiungere i loro sogni".