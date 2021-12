Giangiacomo in consiglio provinciale: "Mi impegnerò per Vasto e il Vastese"

È stata accolta con soddisfazione nel centrodestra vastese l'elezione di Guido Giangiacomo nel consiglio provinciale di Chieti. "Nel rivolgere i miei auguri di buon lavoro al presidente eletto della Provincia di Chieti Francesco Menna rivolgo un ringraziamento ai gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Forza Italia e della Buona Stagione per Vasto, ai comuni di San Salvo e Monteodorisio ed agli altri consiglieri della provincia che con il loro appoggio sono stati determinanti per la elezione dell’unico rappresentante di centrodestra di Vasto e del Vastese nel futuro consiglio provinciale", commenta il neo consigliere provinciale.

Per Giangiacomo, che è anche consigliere comunale di Vasto, "è motivo di particolare soddisfazione essere stato con 5.257 voti il secondo degli eletti nella lista di centrodestra e dopo oltre 10 anni di aver finalmente riportato un rappresentante di centrodestra di Vasto in provincia.

Metterò la mia esperienza amministrativa a disposizione di Vasto e del Vastese per cogliere le importanti opportunità che i fondi del PNRR rappresenteranno per il nostro territorio con uno sguardo particolare alle criticità dell’approvvigionamento idrico ed alla via verde della Costa dei Trabocchi tra i cui Comuni di riferimento risulto l’unico consigliere eletto in Provincia".