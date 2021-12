Una dolce Ninna Nanna con la zampogna di Jacopo Pellicciotti

È un brano inedito per zampogna quello che il maestro Jacopo Pellicciotti ci dona per il Natale 2021. Ispirandosi alla Natività ha composto una Ninna Nanna, in tre movimenti, sottolineando le sensazioni vissute di fronte alla scena della Natività.

Un appuntamento, quello con la zampogna del maestro Pellicciotti, che si rinnova ormai dal 2013 e che, ogni anno, ci dona una colonna sonora natalizia. Ad accompagnare le note del musicista vastese quest'anno abbiamo anche una riflessione di Don Domenico Spagnoli, che ha ben saputo trasmettere in parole ciò che il compositore ha immaginato nello scrivere il brano strumentale.

Anche con questo video vi auguriamo un sereno Natale.