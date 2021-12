Corto circuito, rogo nel centro commerciale Insieme. Sistema antincendio evita il peggio

Ore 13.50 - Stando al racconto delle forze dell'ordine entrate nel centro, i 40 locali all'interno non dovrebbero aver riportato ingenti danni. Da valutare le conseguenze dovute alla presenza del fumo che ha invaso la galleria, ma il peggio è stato evitato. Tanti i titolari dei negozi radunatisi in apprensione per le sorti delle loro attività. Un Natale sicuramente non da ricordare.

Ore 12,45 - Scongiurati danni ingenti ai negozi, in cui potrebbe esserci solo fuliggine: il sistema antincendio ha funzionato. La scintilla che ha innescato il rogo sarebbe stata causata da un corto circuito scaturito dalle luci natalizie oppure dalla sala giochi. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Vasto, Lanciano e Termoli, i carabinieri della Stazione di San Salvo e la polizia locale.

Ore 12,30 - Nel parcheggio antistante l'iper sono arrivati i proprietari dei negozi. I commercianti sono in apprensione.

Ore 12,15 - Intervenuti con cinque mezzi (quattro tra autobotti-pompa e autopompe-serbatoio e un'auto di servizio), i vigili del fuoco sono dentro la struttura, ma la galleria è invasa dal fumo. Si temono danni ingenti.

Ore 11,55 - Sul posto cinque squadre di vigili del fuoco e le pattuglie di carabinieri e polizia locale. Dal tetto del centro commerciale, che oggi è chiuso, si leva una colonna di fumo.

La prima notizia - Un incendio è scoppiato stamattina nel centro commerciale Insieme, a San Salvo.

L'allarme è scattato attorno alle 11,35, quando è arrivata la chiamata d'emergenza al 115. I vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto si sono portati nella grande struttura commerciale di contrada Piane Sant'Angelo per spegnere il rogo prima che possa propagarsi.

