L’attesa è finita, ecco la Città del Cinema di Vasto

Tutto pronto per l'inaugurazione della Città del Cinema di Vasto. L'attesa è finita, e questa mattina scatta l' "ora X" con il taglio del nastro della sala di Corso Europa, e la magia del cinema pronta a tornare in città.

Nuova gestione, la proprietà è della famiglia Sarni, e nuovo look per l'ex "Multisala del Corso", cinema di cui la città, tra le restrizioni dovute alla pandemia, e il fallimento della precedente società di gestione, era "orfana" da mesi.

Cinque sale, nuovi proiettori e interni rinnovati, per il nuovo cinema inaugurato alle 11 dal sindaco Francesco Menna, da Carmine Sarni, l'assessore alla Cultura, Nicola della Gatta e da alcuni esponenti della Giunta. Intervenuto alla cerimonia anche don Alvaro Forcellini, parroco di San Giovanni Bosco.

Un "servizio storico, riconosciuto da tutti, per la città di Vasto", ha commentato il sindaco Francesco Menna nel suo intervento nel corso della cerimonia di inaugurazione. "Un miracolo – aggiunge - in meno di venti giorni è stato fatto quello che, secondo gli esperti, richiedeva tre mesi".

Il primo cittadino ha colto l’occasione per ringraziare i giudici del tribunale di Vasto, l'ufficio Cultura del Comune, i collaboratori esterni e la famiglia Sarni "che ha deciso di vivere e investire a Vasto ed è vastese a tutti gli effetti", e grazie alla quale, afferma il primo cittadino è stato possibile "conservare posti di lavoro. E altri posti si creeranno con un punto di ristoro al posto dell'attuale MC Donald's". Menna rivolge anche un ringraziamento alla famiglia Del Borrello, ex gestore della sala per aver "portato il cinema a Vasto".

"Il cinema - aggiunge l'assessore Della Gatta - è un luogo di cultura alla portata di tutti capace, come pochi altri, di elevare la qualità di una comunità, perché stimola la creatività degli spettatori suscitando la loro riflessione sui grandi temi della vita. Mentre con responsabilità lavoriamo a recuperare la normalità di cui la pandemia ci ha privato, la riapertura del nostro cinema, che è luogo di aggregazione ed appartenenza sociale, costituisce un motivo di gioia per tutti".

"Sarà la squadra degli ex dipendenti a gestire il cinema", spiega Sarni. E annuncia, nel prossimo futuro, "un evento per l'Arminuta con Sofia Fiore e Donatella Di Pietrantonio".

Per i primi i giorni la programmazione, in aggiornamento, prevede la proiezione di cinque pellicole: Spider-Man: No Way Home con spettacoli alle 16.20/18.30/21.20; Chi ha incastrato Babbo Natale ore 16.30/19.10/21.30; Sing 2 ore 15.30/17.30; Diabolik ore 19.30/22.00 e Supereroi alle 15.30/17.45/20.00/22.15.

Silenzio in sala, inizia lo spettacolo.

Michele D'Annunzio

Serena Smerilli