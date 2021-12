"Se puoi sognarlo, puoi farlo...", con lo spettacolo della Uforockband "i sogni diventano realtà"

Giovedì 23 dicembre alle 18, si accende la magia con l'appuntamento dedicato al mondo di Walt Disney organizzato da Grido Cineteatro. Il Teatro Madonna dell'Asilo sarà lo scenario del Disney Musical Tribute Show "Se puoi sognarlo, puoi farlo...", della cartoon cover band romana Uforockband.

Un vero e proprio show dedicato al mondo di Walt Disney, in cui le canzoni dei grandi classici come il Re Leone, Aladdin, la Bella e la Bestia, la Sirenetta, Biancaneve, Frozen, Hercules, Mulan, Oceania e tantissimi altri si alterneranno sul palco insieme ai personaggi più amati di ogni storia in una chiave ironica, coinvolgente e di grande impatto emotivo. Tra musica, dialoghi, costumi e proiezioni la band darà vita ad un vero e proprio musical dove i sogni diventeranno realtà!

Per informazioni e acquisto biglietti: MPA Music Player Academy, corso Mazzini 167, Whatsapp: 346.8938206. Biglietti acquistabili nei punti vendita Ciaotickets e online su ciaotickets.com.

Tariffe:

Biglietto poltronissima 15 euro

Biglietto poltrona 12 euro

Biglietto ridotto (Under 14) 12 euro

Ingresso gratuito Under 3