In A2 le ragazze del TT Vasto chiudono il 2021 al 3° posto in classifica

Giro di boa per il campionato di serie A2 di tennistavolo. Domenica scorsa a Roma, presso la palestra dell'IPSEOA di via Argoli, si sono svolti gli incontri validi per la 5ª giornata di andata e la 1ª di ritorno.

Le ragazze del Tennistavolo Vasto hanno chiuso il concentramento con un successo, contro il Casper di Reggio Calabria, e un pareggio con l'Ausonia Enna. Con questi risultati il TT Vasto sale al terzo posto in classifica, alle spalle della capolista Ausonia Enna e del Norbello, ma con una gara da recuperare.

Nella prima partita le vastesi hanno dovuto fare i conti con i problemi al ginocchio di Giulia Ciferni che non hanno però impedito alla giocatrice abruzzese di scendere in campo. Anche con questa difficoltà è arrivato un brillante successo per 4-2 grazie ai successi di Ivanova con Conidi (3-0), Ciferni con Creaco (3-1), Mardari con Creaco (3-1) e Ciferni con Conidi (3-0).

Nel secondo incontro di giornata le vastesi hanno sfidato la capoclassifica Ausonia Enna che, all'andata si era imposta per 4-2. Con una buona prova corale le vastesi sono riuscite a chiudere sul 3-3 conquistando un buon punto in classifica. I succesi arrivano da Ivanova, vincente con Markova e Criscione, e da Mardari, vittoriosa con Criscione. Ciferni, dopo aver perso il primo match, è stata costretta ad arrendersi per il dolore al ginocchio.

Giornata positiva anche per la vastese Gaia Smargiassi con il Norbello. La formazione sarda ha battuto 4-2 l'Eureka Roma, con 2 successi di Smargiassi, e ha pareggiato 3-3 con il PG Frassati. Anche in questo match Gaia Smargiassi ha contibuito con due successi, battendo l'altra vastese del girone D, Margherita Cerritelli, e Giacobelli. Cerritelli si è poi rifatta conquistando il successo che è valso alla formazione napoletana il punto del 3-3. Nell'altro match di giornata il PG Frassati aveva perso 4-0 con Enna.

La serie A2 tornerà in campo il prossimo 6 febbraio. Il TT Vasto sarà chiamato a disputare i match contro Eureka Roma e Tennistavolo Norbello oltre al recupero dell'incontro con il PG Frassati, rinviato lo scorso 14 novembre.