Auguri in musica, ecco il video di "Natale è"

È online da questa mattina, dopo la presentazione in anteprima su Zonalocale, "Natale è - Vasto d'incanto", videoclip natalizio scritto e diretto da Auro Zelli. Nel video la giovane protagonista, l'attrice vastese Sofia Fiore, cammina per le strade di Vasto, incantata dalla magia della città.

Tanti gli artisti che hanno partecipato alle riprese, prestando le loro voci al progetto: Auro Zelli, Umberto Palazzo, Stefano De Libertis, Fabio Falcone, Nicola Cedro, Fernanda D’Ercole, Danilo Laccetti, Laura Laccetti, Fabio Neri, Francesco Marchesani, Giorgia Loreto, Alessandra Santovito, Anna Maione, Andrea Ianez, Dario dei Malati Immaginari, Emily Delli Quadri, Greta De Santis, Davide Alfieri, Luca Di Risio, Alessia Laccetti, Andrea Colonna, Patrizia "Quello che le donne non dicono", Enea De Libertis. A cantare sulle note di "Natale è", anche svariate associazioni canore della città: Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino del Vasto” diretto dal M°Luigi Di Tullio, Coro Polifonico Stella Maris diretto dal M°Paola Stivaletta, Coro Angel’s Eyes Gospel Choir diretto dal M°Danilo Laccetti, Coro “Art Junior” Ass.ne Golfo delle Idee diretto da Maria Grazia Pezzuto, Coro Allievi Only One Studio e Ass. GunG Ets Aps, Coro Allievi Music Player Academy diretto da Piero Garone, Coro "Warm Up" diretto dal M° Alessandro Bronzo, Coro Polifonico San Paolo diretto dal M° Giorgia Loreto, Vasto d’inCanto.

Il progetto ha il Patrocinio della Città del Vasto. Dagli organizzatori, "un grazie speciale all'amministrazione Comunale della Città del Vasto, don Gianfranco Travaglini, Amerigo Ricciardi, Fabio Falcone, Stella Zocaro, Jean Pierre Soria, Katia Mucilli, Giuseppe Ritucci, Massimiliano Padoan, Luca Del Piano, Giovanna Mattucci, Maria Pia Di Carlo, Concetta Delle Donne, Anna Orsatti, Loredana Lammanda, Lucia Diella, Laura Trivilini".

"Natale è - Vasto d'inCanto"

Testo e Musica Auro Zelli; arrangiamenti di: Auro Zelli e Stefano De Libertis.

Produzione dalla Only One Record - Vasto e l'Associazione Culturale GUNG Ets - Aps; Rap Freestyle by Pablo El Perro; batteria: Davide Furia; chitarre: Marco Petta; pianoforte: Stefano De Libertis; basso: Umberto Cinalli; percussioni, chitarra acustica: Auro Zelli; programmazione, editing e mix Stefano De Libertis; Videoclip diretto da Kevin Zingarelli; immagini con il drone di Graziano Di Totto. Ha partecipato Sofia Fiore; progetto e coordinamento artisti: Auro Zelli.

La diretta streaming:

Il video: