Ancora un successo per la Vastese: battuto il Porto D’Ascoli 2-1

Due gol nei primi venti minuti e poi tanto carattere per conquistare il sucesso per 2-1. La Vastese centra in casa del Porto d'Ascoli la quarta vittoria consecutiva e chiude il 2021 con il sorriso salendo a quota 23 punti in classifica con una partita da recuperare.

Nella sfida al Riviera delle Palme di Sambenedetto del Tronto, i biancorossi trovano il vantaggio dopo appena 8 minuti. La manovra parte dalla sinistra per raggiungere Alonzi a centro area, l'attaccante serve Agnello che, appostato al limite dell'area, calcia in porta per il vantaggio vastese. Il raddoppio arriva al 20', quando Scafetta è bravo a farsi trovare libero su azione da calcio d'angolo e spedire di testa in porta.

Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze al 10', con un tiro da fuori di Pasqualini. La Vastese resiste e, al 40', potrebbe chiudere i conti grazie ad un calcio di rigore. Ma Alessandro, andato sul dischetto dopo aver subito il fallo, si fa respingere il tiro dal portiere marchigiano.

Finisce 2-1 con la squadra di mister D'Adderio che può sorridere e guardare alla ripresa del campionato, il 9 gennaio, con grande fiducia.

La 16ª giornata

Atl.Terme Fiuggi - FC Matese 1-0

Aurora Alto Casertano - Sambenedettese 2-3

Montegiorgio - Castelnuovo Vomano 1-2

Nereto - Castelfidardo 1-0

Pineto - Tolentino 0-1

Porto d'Ascoli - Vastese 1-2

Recanatese - SN Notaresco 3-0

Trastevere - Chieti 3-2

Vastogirardi - Alma J. Fano 1-0

La classifica: 39 Recanatese; 34 Trastevere*; 29 Atl. Terme Fiuggi; 28 Porto d'Ascoli; 26 Tolentino; 25 SN Notaresco*; 24 Pineto; 23 Vastese*; 22 Castelfidardo*; 21 Vastogirardi*; 20 FC Matese, Castelnuovo Vomano; 18 Alma J. Fano, Chieti, Sambenedettese; 16 Montegiorgio*; 9 Nereto; 2 Aurora Alto Casertano