"Natale è": in diretta streaming la presentazione del video di Auro Zelli

Sarà presentato questa mattina in anteprima su Zonalocale "Natale è - Vasto d'inCanto", videoclip natalizio ideato e scritto da Auro Zelli. Il cantautore ha dato vita al progetto con l'obiettivo di unire la città per realizzare degli auguri "in musica". Arrangiamenti e produzione sono stati curati da Auro Zelli e Stefano De Libertis.



Nelle scorse settimane tanti artisti vastesi si sono alternati in studio di registrazione per creare un canto corale che è stato poi impreziosito dal videoclip di Kevin Zingarelli.

Oggi, mercoledì 22 dicembre, alle 11, in diretta streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube di Zonalocale, insieme ad Auro Zelli e Stefano De Libertis, presenteremo e vedremo per la prima volta il videoclip.