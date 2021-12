Zonalocale cresce, innova e cerca personale

L'anno prossimo Zonalocale compirà 10 anni e il 2021 che sta per chiudersi è stato un anno positivo in termini di ricavi e soprattutto di innovazioni.

Innovazioni realizzate anche grazie all'iniziativa Google JERF che, per fronteggiare la pandemia, ha incentivato alcuni editori in Italia e nel mondo a realizzare progetti di valorizzazione di contenuti originali.

I programmi della testata prevedono di continuare il percorso di innovazione e di allargare il bacino d'utenza territoriale dei lettori.Fra alcuni giorni partirà un'iniziativa di coinvolgimento dei lettori con cui individueremo, assieme a loro, gli ambiti e le prossime innovazioni della testata.

Per contribuire ad entrambe le finalità, Zonalocale è alla ricerca di una/un giornalista con esperienza, di una/un aspirante giornalista e di una/un grafico con almeno due anni di esperienza pregressa. Le figure possiedono passione per la propria professione, spirito d'iniziativa e orientamento agli obiettivi, predisposizione alla formazione continua, interesse e commitment.

La sfida che ci aspetta è avvincente e allo stesso tempo articolata, per questo rappresentano caratteristiche preferenziali la capacità di risolvere agilmente problemi e la motivazione a crescere professionalmente.

Se sei interessata/o e senti di condividere questa visione, manda il tuo curriculum vitae a job@studioware.eu con oggetto "giornalista senior", "giornalista junior" o "grafico". Grazie per il tuo tempo.