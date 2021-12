Tir incastrati nel sottopasso, a San Salvo installati segnali luminosi per avvisare gli autisti

Segnali luminosi per mettere fine alla tradizione dei tir incastrati sotto il ponte della ferrovia in contrada Stazione a San Salvo.

I lavori a opera della Rfi si sono conclusi nei giorni scorsi e hanno l'obiettivo di rendere ancora più visibile la ridotta altezza del sottopasso.

Nonostante la presenza della segnaletica di avviso, sono numerosi i tir che si sono avventurati in quel tratto da o per la zona industriale restando incastrati dopo il tramonto (fortunatamente senza conseguenze serie per i conducenti), l'ultimo solo qualche mese fa.

I segnali luminosi sono stati installati su entrambi i lati.