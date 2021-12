Futsal Vasto, prima squadra e giovanili chiudono il 2021 con il sorriso

Arriva con grande entusiasmo alla sosta natalizia il Futsal Vasto che, con la prima squadra in C1 e nei campionati giovanili, ha raccolto in questo primo scorcio di stagione risultati più che soddisfacenti.

Dopo un avvio di campionato con risultati altalenanti, la formazione di mister Michael Rossi ha trovato solidità ed è andata a punti nelle ultime due gare posizionandosi saldamente in zona salvezza. La ripresa del campionato è fissata per l'8 gennaio, con la trasferta dei vastesi in casa dell'Atletico Silvi.

Risultati eccellenti per l'under 15 di mister Trapani che, seppur fuori dalla Coppa al primo turno, è invece prima nel girone di Campionato a punteggio pieno dopo 4 vittorie su altrettante gare disputate. Buono anche l'avvio di stagione dell'under 17 di mister Porfirio fuori dalla Coppa per differenza reti e con un cammino in campionato soddisfacente.

La juniores under 19 di mister Giacomucci ha iniziato al meglio il suo percorso, riuscendo a guidare la classifica a punteggio pieno in campionato. I giovani biancorossi si stanno preparando per andare a caccia del primo trofeo delal stagione. Il prossimo 5 gennaio saranno di scena al PalaRoma di Montesilvano per la finale di Coppa Abruzzo u19 contro La Fenice.

La società biancorossa sta continuando a lavorare per la crescita della Scuola Calcio a 5 con le categorie Primi Calci di mister Salvatore, Pulcini di mister Porfirio ed Esordienti di mister Mileno che concluderanno l'anno solare con il consueto Torneo di Natale. Il 29 dicembre, nella palestra del Nuovo Polo San Gabriele, ci sarà la Gabetti Christmas Cup a cui, oltre alle squadre del Futsal Vasto, parteciperanno i ragazzi di Bacigalupo Vasto, Pgs Vasto e La Cantera Gissi.