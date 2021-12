Vesti la tua casa con stile da "Casa in Centro"

C'è aria di Natale a Casa in Centro, punto vendita del centro commerciale "Insieme" in contrada Piane Sant'Angelo a San Salvo, specializzato in complementi d'arredo e articoli di design che rendono la tua casa unica e accogliente.

Dalla sala da pranzo alla camera da letto, dai tovagliati per allestire tavole eleganti, alla biancheria per vestire con stile e comfort la camera da letto, da Casa in Centro è possibile trovare tutte le novità e le particolarità per il mondo della casa e del design, in un negozio sempre attento ai nuovi ambienti, alle nuove tendenze e colori.

Tante le idee regalo per il Natale e le proposte per portare a casa la magia delle feste, da Casa in Centro puoi trovare tutto ciò che serve sia da regalare che da regalarsi. Alessi, Guzzini, Brandani e Bialetti per la sala da pranzo, Zucchi, Bassetti e Tessitura toscana telerie per la camera da letto: dai tovagliati ai piccoli elettrodomestici, passando per le migliori ceramiche e le cristallerie più pregiate, da casa in Casa in Centro trovi grandi marchi a prezzi concorrenziali.

Dal 7 dicembre, inoltre, il punto vendita offre una nuova esperienza sensoriale: l'inizio del mese ha visto l'inaugurazione di un nuovo spazio interamente dedicato ai caffè, ai caffè aromatici, alle bevande calde e cremose, ai tè e alle tisane in foglie. Il personale del negozio è pronto a guidarvi anche in questa esperienza gustativa.

Fai un salto a Casa in Centro per dare alla tua abitazione un tocco glamour, accogliente e di qualità.

Casa in Centro – Centro commerciale "Insieme"

Contrada Piane Sant’Angelo, San Salvo

Contatti

Facebook

Instagram

Mail: casaincentro@virgilio.it

Telefono: 0873.549316