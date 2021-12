L’acqua torna potabile: revocati i divieti a Vasto Marina, San Salvo Marina e Piane Sant’Angelo

Ore 11,45 - Revocato il divieto anche a Vasto. "Il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl ha comunicato che il campionamento di controllo di acqua potabile è risultato conforme ai valori di parametro previsti", si legge sulla pagina Facebook ufficiale Città del Vasto. "Pertanto è revocata l’ordinanza sindacale dello scorso 15 dicembre che vietava l’utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari nel territorio di Vasto Marina".

Ore 11,31 - A San Salvo Marina e nella zona industriale di Piana Sant'Angelo l'acqua torna potabile. Dal 13 dicembre non si poteva usare per bere e cucinare.

"Ho provveduto a revocare - dichiara la sindaca, Tiziana Magnacca - l'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari per le zone di San Salvo Marina e per la zona industriale. Il dottor Ercole Ranalli, direttore del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl, mi ha comunicato che il campionamento di controllo di acqua ppotabile, eseguito presso l'Arap servizi, è risultato conforme ai valori di parametro previsti. Pertanto l'acqua a San Salvo Marina e nella zona industriale di San Salvo torna a essere potabile".