Danni alla rete idrica durante la posa della fibra ottica: centro di San Salvo a secco fino a domani

Non bastavano le rotture periodiche dovute a frane e smottamenti e alla vetustà delle condutture, ora anche i lavori per la posa della fibra ottica si aggiungono alle cause dei ripetuti disagi al servizio idrico.

Succede a San Salvo dove la ditta che sta eseguendo la posa della fibra ottica ha danneggiato la rete idrica distributrice in via Duca degli Abruzzi. Non è la prima volta che i lavori per la fibra ottica creano problemi alle altre utenze, come accadde nella vicina Vasto [LEGGI].

Il servizio idrico verrà sospeso nel centro sansalvese fino alle 11 di domani per consentire la riparazione della rete idrica.

Una disagio che assume i contorni di una beffa nel giorno del ritorno alla normalità alla marina e nella zona industriale dopo il ritiro dell'ordinanza che vietava l'uso a scopi alimentari dell'acqua e che ricorda quanto accaduto durante la scorsa estate quando un mezzo agricolo tranciò la conduttura del consorzio di bonifica lasciando a secco per giorni le riviere di Vasto e San Salvo.