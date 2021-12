Con l’associazione Moto Gizza i "Sapori d’inverno" conquistano Piazza Garibaldi

Bilancio positivo per la serata organizzata ieri, sabato 18 dicembre, dall'A.S. Moto Gizza di Cupello dal tema "Sapori d'inverno".

"Buona la partecipazione dei cittadini nonostante il vento gelido - riferisce il portavoce Filippo D'Angelo -. Menù caratteristico e antico: pizz' e fuje, panini con la pancetta ai ferri, cif e ciaf, polenta con sugo di salsiccia, alette di pollo in padella, pizza fritta con pancetta e per finire le classiche scrippelle. Il tutto innaffiato con Montepulciano d'Abruzzo e per scaldare il clima, vin brulè".