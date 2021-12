Al via domani il consolidamento del costone, Istonia chiusa da piazza Verdi al viadotto

Evitare altri smottamenti. A questo serviranno i lavori di messa in sicurezza del costone ai margini della strada Vasto città-Vasto Marina. L'inizio degli interventi sulla provinciale 212 Istonia è in programma per domani mattina. A eseguire i lavori, appaltati tramite affidamento diretto, è l'impresa Edilflorio di Trivento. Il costo è di 96mila euro.

Il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, ha firmato un'ordinanza che vieta il transito da domani, lunedì 20 dicembre, alle 7 fino alle 18 di mercoledì 22 dicembre sul tratto compreso tra piazza Verdi e l'incrocio col viadotto Histonium. Il passaggio sarà consentito solo ai mezzi di soccorso e a quelli dei residenti. Questo per consentire "lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza" sul tratto di strada, " interessato da un fenomeno franoso, che al momento sembra stabilizzato, ma in caso di precipitazioni potrebbe riattivarsi invadendo la carreggiata".

I lavori - È chiuso da tre settimane il tratto di corsia a scendere verso Vasto Marina compreso tra piazza Verdi e l'innesto del viadotto Histonium [LEGGI]. In quel punto della provinciale 212 Istonia il 26 novembre la pioggia causato la caduta di terreno dal costone, di cui vanno ingabbiati 56 metri. "Faremo eseguire una pulizia del costone, rimuovendo il terreno che è franato, per poi installare una rete di acciaio inox con dei punzoni che si andranno ad ancorare all'interno del costone e però permetteranno alla vegetazione di ricrescere, quindi la struttura non avrà impatto visivo".