"Gironatale": ecco la pedalata natalizia sulla Via verde della Costa dei trabocchi

Ciclisti, motociclisti e vespisti vestiti da Babbo Natale hanno salutato la prima edizione di Gironatale, la pedalata natalizia sulla Via verde della Costa dei trabocchi.

Decine di amanti della bici si sono ritrovati in piazza Rodi, nel centro di Vasto Marina, prima delle 9,30, orario fissato per la partenza verso la vicina pista ciclopedonale che costeggia 42 chilometri di litorale della provincia di Chieti.

L'iniziativa è di Vivere Vasto Marina, il consorzio dei commercianti della riviera, in collaborazione con le associazioni sportive e ciclistiche del territorio e col patrocinio dell'amministrazione comunale di Vasto. "Perché da noi il Natale è diverso": questo lo slogan dell'appuntamento, pensato dagli organizzatori come "un momento di contatto con la naturta per passare una domenica in allegria".

