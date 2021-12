Lunedì 20 dicembre riapriranno gli uffici comunali di via Nicola Bosco

Riapriranno lunedì 20 dicembre gli uffici dell'Assessorato al Welfare e all'Inclusione Sociale di Via Nicola Bosco e l'annesso Centro Diurno, chiusi dallo scorso 15 dicembre per un caso di positività al Coronavirus.

"A seguito della segnalazione di positività, abbiamo provveduto all'immediata sanificazione dei locali da parte di apposita ditta specializzata ed è stata assicurata ogni misura preventiva relativa, in particolare, alla messa in quarantena del personale e degli utenti, nonché al relativo tracciamento - annunciano il sindaco Francesco Menna e l'assessore Nicola Della Gatta -. Nessuna forma di contagio è stata registrata e, pertanto, possiamo procedere all'immediata riapertura in sicurezza della struttura".