Lem Casa si rinnova: ecco Dorelan Vasto e lo showroom Nicoletti Home

Due esclusivi showroom in un solo luogo per accogliere i clienti in una reale esperienza di benessere e relax. È la nuova proposta di Lem Casa che, nella sede di via Circonvallazione Histoniense a Vasto, festeggia i suoi sette anni di attività con una piccola rivoluzione.

“Avremo due marchi importanti nel settore riposo e relax”, spiega Valentino Giangiacomo che, con i suoi fratelli, porta avanti l’attività nel solco della tradizione di famiglia. Nel rinnovato punto vendita si entrerà nel mondo di Dorelan Vasto, con l’esposizione di materassi, letti e biancheria per la stanza da letto. E poi ci sarà lo spazio dedicato a Nicoletti Home, azienda di riferimento in Italia nel settore dei divani. A completare l’allestimento ci saranno le poltre di Spazio Relax e i ricercati complementi d’arredo di Bizzotto Home Emotions e Bontempi Casa.

“Abbiamo scelto di innovare il nostro concetto espositivo per creare una vera e propria relax experience all’interno del punto vendita”, offrendo il meglio che c’è dal punto di vista della tecnologia e del comfort nel settore relax e riposo. Un percorso, quello avviato dalla famiglia Giangiacomo, che si snoda tra i punti vendita di Vasto, San Salvo e Lanciano, in costante evoluzione e alla continua ricerca delle migliori aziende partner da proporre ai propri clienti.

Un aspetto molto importante, nell’acquisto di prodotti per il riposo e il relax, è il poter scegliere consapevolmente. “Nel nostro showroom possiamo offrire un’esperienza in totale sicurezza, perché materassi, divani e poltrone vanno provati per capire se sono adatti alle proprie esigenze. Ci avvaliamo di supporti e attrezzature per la sanificazione così da permettere a chi viene in negozio di fare la sua scelta in tranquillità e sicurezza”.

Il 18 dicembre è il giorno dell’apertura, che sarà accompagnata da promozioni speciali che veranno presentate in negozio. Inoltre, in questo periodo, sarà offerto il servizio gratuito di sopralluogo, consegna, montaggio e ritiro dell’usato.

Lem Casa | Dorelan Vasto | Nicoletti Showroom

Circonvallazione Histoniense - Vasto

Per info e promozioni

