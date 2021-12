Smottamento al di sotto della Via verde: sul litorale di San Nicola il terreno sta cedendo

Cede il terreno al di sotto della Via verde della Costa dei trabocchi. Il video si riferisce al litorale di San Nicola, nella parte settentrionale della costiera di Vasto. Si vede chiaramente uno smottamento vicino alla massicciata su cui si snoda la pista ciclopedonale da 42 chilometri, aperta in buona parte a giugno e ancora da completare in alcini tratti.

Le immagini testimoniano lo scivolamento verso il mare di una porzione di terreno e vegetazione. Evidente il dislivello creato dal distacco.