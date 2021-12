Massimo Carugno dalla politica al romanzo: oggi la presentazione del libro "La foglia d’autunno"

È conosciuto soprattutto negli ambienti politici per essere dirigente del Psi, di cui è stato anche segretario regionale. Con il libro La foglia d'autunno. Mistero di una storia perduta, Massimo Carugno rivela anche la sua vena di romanziere.

Il libro verrà presentato oggi pomeriggio, alle 17,30, a Vasto, nella Sala Aldo Moro degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia. Interverrà il sindaco, Francesco Menna. Nel corso dell'incontro pubblico, per il quale è necessario il Green pass, saranno proiettate immagini dei luoghi in cui è ambientato il romanzo.

"Un libro e due storie. E ognuna accompagnata da altre piccole storie", si legge nella recensione. "Elisa e Max sono a Sulmona in attesa che vi si celebri, di lì a una settimana, un misterioso evento da lui organizzato. Julianne Brooks, cantante di grande successo, diversi anni prima, da Parigi sta per volare a Londra dove desiderano che lei interpreti il tema di un film. Due vicende che porteranno il lettore in giro per il mondo". "Cos'è la foglia d'autunno? Cosa succederà nel misterioso evento in preparazione nella bellissima piazza Maggiore di Sulmona? Che nesso corre tra le due storie così distanti nel tempo e nei luoghi?". Nodi che vengono sciolti solo nel finale del libro.