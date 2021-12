Il 23 dicembre ex compagni e amici in campo per ricordare Guido Cerulli

Il 23 dicembre, alle 17, il campo sportivo San Paolo di Vasto ospiterà una partita per ricordare Guido Cerulli, portiere classe 2000, prematuramente scomparso la scorsa estate.

L'iniziativa, promossa dalla società sportiva Virtus Vasto, vuole essere il modo per ricordare, a sei mesi dalla morte, il giovane vastese con una delle sue grandi passioni.

L'invito della società vastese a partecipare alla partita in memoria di Guido è rivolto a tutti gli ex compagni delle squadre in cui ha militato e a tutti i suoi amici che vorranno ricordarlo in campo.

"Siamo orgogliosi di scoprire quanti amici abbia avuto il nostro Guido, cresciuto nell’ ambiente della Virtus Vasto, del Vasto Marina e dell’oratorio Salesiano - dicono i genitori -. Saremo felici di vedervi partecipare a questo suo ricordo. Ringraziamo la Società e quanti si stanno prodigando per la riuscita di questo evento".

Per informazioni è possibile rivolgersi ai dirigenti della Virtus Vasto.