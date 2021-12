Con il Grido Cineteatro, Giorgio Pasotti porta in scena Shakespeare e Pirandello

Sabato 18 Dicembre alle 21 nel Teatro Madonna dell'Asilo a Vasto, il Grido Cineteatro inaugurerà la programmazione degli spettacoli natalizi con un ospite d'onore: Giorgio Pasotti in scena con il suo spettacolo "Io, Shakespeare e Pirandello".

"Un percorso nel mondo della letteratura e del teatro - si legge nella nota dell'associazione - tramite due grandi scrittori come Shakespeare e Pirandello: Giorgio Pasotti interpreterà i loro testi e personaggi in modo autentico, accompagnato dalle musiche originali di Davide Cavuti. Le opere letterarie di Shakespeare e Pirandello sono fondamentali per avere una forte base culturale (storica e letteraria): la loro produzione è unica nel delineare i momenti storici importanti dell'Umanità sempre affrontati con un lessico semplice e ricco di colori e di sfumature che inevitabilmente affascinano le varie generazioni di spettatori".

Questi gli altri appuntamenti del cartellone natalizio del Grido Cineteatro:

Giovedì 23 dicembre, ore 18.00 - Se puoi sognarlo, puoi farlo... Disney Musical,tribute show con la Ufo Rock Band

Lunedì 27 dicembre, ore 21.00 - Michele Taraborrelli - Da Beethoven a Ravel Concerto di pianoforte classico

Giovedì 06 gennaio 2022, ore 21.00 - Franco Oppini - Cocktail x3

Biglietti acquistabili online su Ciaotickets e nei punti vendita Ciaotickets

Info point e Punto Vendita: MPA Music Player Academy, corso Mazzini,167 Vasto; Whatsapp: 346 8938206