"O Nata Lux", il 19 dicembre il concerto di Natale del Coro Polifonico Histonium

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, a torna il tradizionale appuntamento di Natale con il Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto". Domenica 19 dicembre alle 21 nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto, il coro si esibirà nel concerto di Natale "O Nata Lux!".

Un titolo significativo, spiegano dal coro, per un concerto che "vuole raccontare i sentimenti di Speranza e di Fede che devono accompagnarci nell'affrontare le difficoltà, soprattutto quelle legate all’attuale periodo segnato dalla pandemia, e trovare la forza per superarle. Il Coro presenterà un percorso in Musica e Versi per meditare e contemplare il Mistero della Natività". Ingresso libero con Super Green Pass.

Ad esibirsi con il coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" saranno:

Organo: Francesco D'Annibale, Chitarra: Davide Di Ienno, Soprano: Federica Romanin, Fisarmonica: Damiano Di Tullio, Voci recitanti: Dottoressa Anna Pina Sciotti – Infermiere Pierpaolo Febbo - Licia Trofini; Maestri collaboratori: Alessandro Parente e Simone Piccirilli; Direttore: Luigi Di Tullio, Presenta: Pino Cavuoti.

Oltre all'appuntamento del 19 dicembre a Vasto, il Coro Histonium porterà il concerto a Palombaro, sabato 18 dicembre alle 19.00 nella Chiesa del SS. Salvatore; a Cupello, giovedì 30 dicembre alle 19 nella Chiesa Natività di Maria S.S, e a Civitella Messer Raimondo, domenica 2 gennaio alle 18, nell'Auditorium della Cultura.