"Donare è Amare": una giornata per raccogliere fondi in memoria del dottor Festa

Una giornata di sorrisi e solidarietà nel ricordo del dottor Roberto Festa, scomparso prematuramente lo scorso maggio. Il maneggio Jack O'Neill di Vasto (nella zona industriale di Punta Penna) ha organizzato l'appuntamento "Donare è Amare", dedicato al pediatra sansalvese molto appassionato di equitazione.

Sarà una giornata vissura nel suo ricordo. Il ricavato della raccolta fondi, a cui si potrà aderire liberamente, sarà infatti destinato al Reparto di Pediatria dell'ospedale San Pio di Vasto.

Si inizierà alle 10, con il battesimo della sella per i bambini che per la prima volta vorranno montare a cavallo e poi con l'arrivo di Babbo Natale per le foto ricordo. Alle 11 ci sarà la presentazione del mondo delle api e dell'apicoltura.

Nel corso dell'appuntamento, che durerà fino alle 17, ci saranno lo stand con castagne, vin brulè e scrippelle e il mercatino di Natale. Sarà una festa per i bambini e le loro famiglie, con Babbo Natale che tornerà sulla sua slitta nel corso della giornata che è ad ingresso libero.

Per informazioni - Maria 3343615461