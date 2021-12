San Salvo, auto a fuoco nella notte in via Galvani

Fuoco nella notte a San Salvo. L'allarme è scattato intorno alle 3 in via Luigi Galvani, una traversa di via Filippide.

Ad andare a fuoco è stata una Fiat Croma di una persona del posto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto e i carabinieri di San Salvo che indagano sull'accaduto.

Le cause del rogo sono da accertare, non è escluso che si tratti di un episodio doloso; le fiamme hanno danneggiato anche un porticato sotto al quale il veicolo era posteggiato.