Nella chiesa del Carmine è iniziata la tradizionale Novena di Natale

Nella chiesa della Madonna del Carmine è iniziata la Novena di Natale. La chiesa del centro storico di Vasto è tornata ad accogliere i fedeli che, fino al prossimo 24 dicembre, si ritroveranno ogni mattina per iniziare la giornata con la preghiera.

Alle 5.30 c'è la recita del Rosario, alle 6 la celebrazione della Messa. Una tradizione antica, quella della Novena, vissuta anche in altre chiese della città, come quella dell'Incoronata, in preparazione alla festa del Natale con tanti vastesi che partecipano a questo intenso momento di preghiera.

A celebrare le funzioni al Carmine è Don Gianfranco Travaglini, parroco di San Giuseppe. Ogni giorno, da qui alla Vigilia, saranno le sue riflessioni a guidare i partecipanti alla Novena nel prepararsi a vivere il momento della festa riscoprendo il senso più autentico e vero del Natale.