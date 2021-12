Istonia, tratto piazza Verdi-viadotto chiuso da 3 settimane. D’Elisa: "Entro fine anno lo riapriamo"

La strada Vasto città-Vasto Marina tornerà totalmente percorribile entro una quindicina di giorni: "Entro la fine dell'anno di sicuro completeremo i lavori", promette Alessandro d'Elisa, assessore ai Servizi manutentivi del Comune di Vasto.

È chiuso da tre settimane il tratto di corsia a scendere verso Vasto Marina compreso tra piazza Verdi e l'innesto del viadotto Histonium [LEGGI]. In quel punto della provinciale 212 Istonia il 26 novembre la pioggia causato la caduta di terreno dal costone, di cui vanno ingabbiati 56 metri. "Abbiamo redatto - dice d'Elisa - un progetto che prevede una soluzione innovativa e l'abbiamo consegnato al Genio civile. Faremo eseguire una pulizia del costone, rimuovendo il terreno che è franato, per poi installare una rete di acciaio inox con dei punzoni che si andranno ad ancorare all'interno del costone e però permetteranno alla vegetazione di ricrescere, quindi la struttura non avrà impatto visivo".

La spesa complessiva sarà in parte a carico del Genio civile, "che erogherà un finanziamento da circa 90mila euro dei 120mila complessivi che serviranno per realizzare l'intervento", spiega d'Elisa. Gli altri 30mila saranno a carico del Comune. "Trattandosi di una procedura d'urgenza, faremo un affidamento diretto, consentito dalla normativa approvata a causa dell'emergenza Covid, che ha innalzato da 40mila a 150mila la soglia per gli affidamenti diretti. Entro fine anno di sicuro i lavori saranno terminati".