Il "GiroNatale": domenica 19 dicembre pedalata a Vasto Marina

"Perché da noi il Natale è diverso". Con questo slogan il Consorzio Vivere Vasto Marina lancia l'iniziativa del 19 dicembre, organizzata con le associazioni sportive e ciclistiche del territorio e il patrocinio del Comune di Vasto.

Il GiroNatale sarà una "passeggiata in bicicletta sul litorale vastese con partenza da piazza Rodi. Un momento a contatto con la natura per passare una domenica in allegria. il ritrovo è previsto per le ore 9:30 . Per chi non fosse munito di bicicletta può prenotarla sul sito https://prenotaora.net/attivita/gironatale-2021/ ".

L'invito, per tutti, è di indossare vestiti o cappellini da "Babbo Natale per la gioia di grandi e piccini".

