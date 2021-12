Villa Livia, il luogo per la tua festa da sogno… anche a Capodanno

Un luogo da sogno, sospeso tra cielo e mare. Un’accoglienza curata in ogni dettaglio per regalare momenti indimenticabili. A Villa Livia, in contrada Fucilieri a Termoli, il tuo matrimonio e la tua festa diventano magici. Lo staff guidato da Massimo Mastrangelo da quasi vent’anni accoglie gli ospiti che scelgono Villa Livia per un appuntamento speciale.

La struttura principale gode di un panorama mozzafiato, impreziosito dal parco che, con il bel tempo, accoglie feste e cerimonie. E, ogni anno, gli ospiti sono accolti da delle originali novità che fanno vivere ogni appuntamento come se fosse la prima visita. Con la piscina, a disposizione degli ospiti, è stato creato negli ultimi anni un affascinante giardino arabo, location perfetta per set fotografici.

Punto di forza di Villa Livia è la cucina che si evolve costantemente ed è sempre pronta ad accogliere ogni richiesta degli ospiti, dalle più classiche a quelle estrose. Villa Livia offre anche 21 camere a disposizione sia delle cerimonie che di chi vuole soggiornare in un luogo incantevole.

Gli spazi ampi offrono la possibilità di organizzare matrimoni, cerimonie e feste di ogni genere nella massima sicurezza e secondo le norme di questo momento storico. Con Villa Livia collaborano professionisti dell’organizzazione di eventi che sono un valido punto di riferimento perché ogni dettaglio sia curato e, una volta varcata la soglia d’ingresso, ci sia spazio solo per la felicità.

E anche nei mesi invernali Villa Livia è un luogo speciale, con il fascino del mare che si può ammirare dalle ampie vetrate e la sala che accoglie gli ospiti facendoli sentire a casa loro. E, per salutare il nuovo anno, il 31 dicembre ci sarà un esclusivo appuntamento, con cena e spettacolo, firmato Villa Livia.

“Con l’arrivo delle feste natalizie – dice il titolare Massimo Mastrangelo – vogliamo rivolgere i nostri auguri a tutti gli ospiti che ci hanno scelto e continuano a sceglierci per vivere il loro giorno speciale. L’augurio è di continuare sulla strada della serenità e di poter continuare a condividere, qui a Villa Livia, tanti bei momenti”.

Gran Cenone di Capodanno

MENÙ MARE

Aperitivo di Benvenuto

Champagne & salmone, baccalà e alici in tempura.

ANTIPASTO

Mazzancolle con Insalata di cannellini, finocchietto e Olio Evo del Garda

Millefoglie di Patate con capesante, pinoli e crema di Zucca

Caponatina di verdure croccanti

PRIMI

Risotto alla Marinara con Carpaccio di Gamberi Rossi , spuma di Rucola e Olio Evo

Tortelloni con sfoglia di Zucca e Spinaci con ripieno di Pescatrice in salsa di Scampi e Cicale

SECONDO

Cornucopia di Spigola con verza, gamberi rosa e carciofi stufati

Lentichie e Zampone come tradizione

FRUTTA

DOLCE

Semifreddo dello chef

MENÙ CARNE

Aperitivo di Benvenuto

Champagne & fantasie dello Chef

ANTIPASTI

Millefoglie di patate con straccetti di vitellino, rucola e pinoli

Involtino di manzo con insalatina di cannellini e olio Gentile

Mousse di patate con filetto di maialino in b.t.c

PRIMI

Risotto con zucca e guanciale croccante

Tortello con sfoglia di zucca e spinaci con ripieno di fassona Piemontese e maialino di cinta con crema di melanzane

SECONDI

Filetto di fassona con carciofi stufati

Lenticchie e Zampone come da tradizione

FRUTTA

DOLCE

Semifreddo dello chef

VINI

Falanghina Az.Agr. Di Maio Norante

Trebbiano Cantina Valle Reale

Montepulciano Az. Agr. La Valentina

Bollicine Villa Livia

Brindisi di Mezzanotte compreso di Prosecco

€ 120 - Per info e prenotazioni 3382670261

Villa Livia

Contrada Fucilieri – Termoli

www.villalivia.it