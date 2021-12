Presentati a Scerni gli appuntamenti di "Natale in Comune"

Sono stati presentati gli eventi che caratterizzeranno il periodo delle festività natalizie a Scerni. Gli appuntamenti di Natale in Comune sono stati illustrati dal sindaco Daniele Carlucci con il vicesindaco Laura Toscana, gli assessori Mario D'Ercole e Marco D'Ercole e il consigliere delegato agli eventi Michele Marrollo.



"Seguendo con attenzione la situazione che riguarda l’emergenza pandemica, abbiamo scelto di procedere con prudenza calibrando in modo ottimale le risorse e mettendo in campo un lavoro di squadra tra i vari assessorati - ha detto il sindaco Carlucci -. Ringrazio le associazioni, le cooperative e le associazioni parrocchiali che hanno portato il loro contributo e disponibilità nel comporre questo calendario natalizio. Questo ci ha permesso di proporre un calendario semplice ma di qualità e variegato che coinvolge i bambini, giovani, adulti ed anziani. Un calendario condiviso con alcune associazioni cittadine che, insieme all'amministrazione, hanno proposto e coordinato vari appuntamenti a beneficio di tutti. L'augurio che rivolgiamo alla comunità è di poter vivere un Natale diverso rispetto allo scorso anno che ci porti davvero verso una nuova rinascita e una normalità fatta di ritrovati incontri e relazioni”.

IL PROGRAMMA - CLICCA QUI

"Con l'accensione dell'albero e delle luminarie – spiegano Laura Toscano, Mario D'Ercole, Marco D'Ercole e Michele Marrollo - dello scorso 8 dicembre in Piazza De Riseis abbiamo dato il via al nostro programma di eventi pensati per contenere il rischio e al tempo stesso stimolare il sorriso e il calore dell'atmosfera natalizia. Torneremo in più occasione in Piazza per rallegrare i bambini, i giovani e gli adulti per accompagnare i scernesi attraverso tutto il periodo delle feste. Nostro intento è anche quello di rivitalizzare Scerni riportando familiari, amici e visitatori per riscoprire le nostre ricchezze ed eccellenze".

"Sono solo due mesi – commenta il sindaco Carlucci – che questa amministrazione si è insediata e da subito abbiamo pensato ad allestire le luci di Natale e ad una serie di eventi semplici ma con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei concittadini. Pertanto invitiamo tutti a partecipare alle manifestazioni proposte dal nostro calendario dove saranno occasione di scambio di auguri e sana socializzazione".