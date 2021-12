Il 23 dicembre torna il concerto di Natale del complesso bandistico San Martino

Il 23 dicembre torna l'appuntamento con il concerto di Natale del Complesso bandistico San Martino - Incoronata di Vasto. Come da tradizione sarà la chiesa dell'Incoronata ad ospitare i musicisti dell'associazione musicale vastese, diretti dal maestro Nicola Mariani, per vivere una serata in clima natalizio. L'inizio del concerto è alle ore 20. Il repertorio spazierà tra brani natalizi della tradizione e pietre miliari del repertorio bandistico.

Il programma

Monviso

Adeste Fideles

The Christmas Song

Linda

Happy Christmas

Echi sul Liri

Jingle-Bells

Last Christmas

Fabrizia

White Christmas