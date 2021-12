"Emozione" è il primo singolo del giovane pianista Emanuele Santoro

È uscito oggi Emozione, primo singolo di Emanuele Santoro. Il giovane vastese vive da sempre con la grande passione per la musica su cui ha improntato il suo percorso di studi. Oggi è infatti studente del secondo anno al liceo musicale Mattioli di Vasto.

Lo studio del pianoforte, strumento con cui riesce a vivere e trasmettere intense emozioni, ha stimolato in lui una spiccata vena compositiva. E non poteva avere altro titolo se non "Emozione", il primo brano strumentale da lui registrato negli studi della Music Player Academy di Vasto che è diventato poi un videoclip.

I soavi passi della ballerina Elena Minenna, allieva della docente Anna Chiara Marchesani presso la scuola di danza Tersicore, accompagnano le dolci note create da Emanuele, immortalate nel videoclip realizzato all'interno della storica Pinacoteca Civica Palazzo D'Avalos.



La produzione del video è stata curata dalla MPA e dal videomaker Federico Galli.