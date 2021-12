Mancano i loculi, quelli del lotto 2005 non usati saranno requisiti per due anni

I loculi assegnati ma non usati del cimitero di Vasto saranno requisiti per due anni a causa della scarsa disponibilità di spazi. Ad annunciarlo è il sindaco, Francesco Menna, che motiva l'ordinanza con la necessità di evitare "disservizi per la tumulazione delle salme": "Si tratta del lotto 2005 di più recente assegnazione a concessionari in vita che verranno requisiti utilizzando come criterio quello dell’età più giovane del concessionario".

"Terminata questa fase si procederà al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del Comune. Le eventuali lapidi nuove – aggiunge l’assessore con delega al cimitero comunale, Gabriele Barisano – di proprietà privata, rimosse dai loculi requisiti, saranno conservate presso idonei locali, a cura e custodia del Comune, in modo da evitare contestazioni o incidenti, e saranno poste nuovamente in opera, non appena i loculi verranno riconsegnati. Al provvisorio beneficiario, non compete alcun pagamento del costo del loculo, ad esclusione delle spese di tumulazione, dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria, ove previsti".

Per far fronte alla necessità di spazio, da tempo è stato annunciato l'ampliamento del cimitero "che consentirà di disporre di cappelle e numerosi loculi". Su questo il sindaco sottolinea che il progetto esecutivo è stato approvato (con determina dirigenziale n. 978 del 22/10/2021). Importante intervento .

Il Comune poi spiega che le operazioni di sorteggio per l’assegnazione di cappelle cimiteriali si svolgeranno il giorno 16 dicembre 2021 dalle ore 10.30 nella Sala del Gonfalone tenendo conto di tutte le disposizioni che sono state emanate in materia di contenimento e prevenzione dell’ epidemia provocata da Covid-19 e prevedendo la partecipazione di personale del Comando di polizia locale e della protezione civile di Vasto a garanzia di trasparenza e imparzialità delle operazioni. Il pubblico non potrà partecipare in presenza, ma a distanza collegandosi con la piattaforma Cisco raggiungibile al seguente link: https://comunevasto.webex.com/join/i.pomponio (se richiesto, il codice di accesso è: 954 041 134).