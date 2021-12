Le Pigotte dell’Unicef per sostenere la campagna "Vacciniamo in Mondo"

Ha avuto ottimi riscontri la giornata di solidarietà per sostenere la campagna Adotta una Pigotta dell'Unicef. I volontari vastesi dell'Unicef e i volontari dell'Associazione nazionale vigili del fuoco sono stati presenti per tutta la giornata nell'area del Centro commerciale del Vasto, in via Cardone, per raccogliere fondi da destinare alla fornitura di vaccini anti-Covid nei luoghi del mondo disagiati dove vi è ancora carenza.

L'iniziativa Vacciniamo il Mondo è stata lanciata da Unicef con l'obiettivo di fornire 3 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid19 entro la fine del 2021. Con i fondi raccolti da Unicef si potranno acquistare, trasportare e somministrare vaccini in più di 92 paesi a basso e medio reddito.

Le Pigotte, bambole di pezza realizzate da volontarie e volontari Unicef, sono state consegnate in cambio di offerte con cui si è contribuito a sostenere la campagna vaccinale.