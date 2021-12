A Carpineto Sinello il tradizionale presepe in paese della Pro Loco

È ormai divenuto tradizionale il presepe della Pro Loco di Carpineto Sinello. L'associazione, nei primi giorni di dicembre, è tornata ad allestire il presepe in uno dei punti del paese che ben si presta come scorcio per la rappresentazione della Natività.

"Con questo presepe - spiegano i responsabili della Pro Loco - vogliamo contribuire a rendere più accogliente il nostro paese nel periodo delle festività natalizie e consegnare così un messaggio di auguri ai nostri compaesani e chi passerà in questo periodo per Carpineto Sinello".