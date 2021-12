"Mentre la barca affonda, sindaco e assessori pensano a pattinare"

Senza il sindaco, che è anche l'assessore al ramo, la seduta della commissione Bilancio del Consiglio comunale è inutile. Lo sostengono i consiglieri comunali del centrodestra: "Mentre la situazione finanziaria del Comune precipita sotto la scure della Corte dei Conti, questo problema non sembra interessare al Sindaco Menna e alla sua Giunta", affermano in un comunicato congiunto Guido Giangiacomo, Vincenzo Suriani, Francesco Prospero, Antonio Monteodorisio e Sabrina Bocchino.

"Ancora una volta, come nello scorso mandato, la commissione Bilancio si è riunita nella totale assenza dell’assessore al Bilancio (lo stesso Francesco Menna) e di un qualsiasi componente della Giunta, quindi si è riunita senza un interlocutore politico capace di venire a spiegare le scelte contabili di questa amministrazione davanti alla commissione competente. Tutti i componenti della minoranza hanno fatto presente al presidente Bellafronte che la commissione, senza la presenza del responsabile politico del bilancio, è un mero esercizio retorico che non serve a evitare momenti di dibattito e scontro politico in Consiglio comunale.

Mentre la barca (contabile) affonda e gli assessori e i consiglieri pensano a pattinare - è la frecciata finale del centrodestra - sul Titanic l’orchestra continua a suonare, e nessuno guida contabilmente il disastrato natante comunale".