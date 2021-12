Ci sono tre vastesi alla guida dell'associazione Famiglia Abruzzese Molisana di Bologna. Il sodalizio, nel rinnovare le sue cariche, ha scelto come presidente Federico Brindisi. Con lui sono stati designati in ruoli direzionali Andrea Spadaccini, segretario, e Francesco Mileno, nuovo tesoriere. I tre professionisti vastesi erano già nel direttivo dell'associazione dal 2019.

La Famiglia Abruzzese Molisana (Fam) è nata a Bologna nel 1985, raccogliendo le esperienze di altre aggregazioni associative attive nel capoluogo emiliano già dagli anni '50 e 60'. Lo scopo è duplice: essere aggregatore delle tante persone che, per periodi di vita più o meno lunghi, hanno lasciato le Regioni di provenienza per trasferirsi in Emilia Romagna. E poi svolgere un ruolo di promozione di storia, cultura, tradizioni e risorse di Abruzzo e Molise a Bologna e dintorni.

L'associazione ha vissuto ieri il tradizionale appuntamento del pranzo sociale, lanciando anche la campagna tesseramenti per il 2022. Il prossimo anno si annuncia ricco dì iniziative culturali. Per info numero contattare il 348 6354590.