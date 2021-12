San Buono, la classe 1981 spegne 40 candeline

Anche la "classe 1981" di San Buono ha festeggiato l'ingresso negli "anta". Ieri, domenica 12 dicembre, grande festa per i neo 40enni del paese.

"Auguroni a tutti, a chi era alla festa e a chi è mancato. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita della serata, in particolare ad Antonio Longhi che teneva molto a questa ricorrenza ed è tornato da Firenze per condividere i festeggiamenti con gli amici".