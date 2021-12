Monteodorisio, inaugurato in Comune lo sportello "Welfare e politiche del lavoro"

È stato presentato oggi pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Monteodorisio, lo sportello "Welfare e politiche del lavoro" che fornirà attività informative e di assistenza in merito ai temi della previdenza e delle Politiche Attive del Lavoro, prestando nello specifico servizi di supporto a imprese in materia fiscale, previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, tutela e sicurezza sul lavoro, verifica e controllo delle utenze domestiche. A presentare l'importante inziativa il sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio e il direttore della Confartigianato Chieti-L'Aquila, Daniele Giangiulli.

"Oggi abbiamo inaugurato uno sportello tutto dedicato alle politiche giovanili – afferma il sindaco Catia Di Fabio - in particolare agli imprenditori e ai giovani imprenditori che hanno la necessità di essere informati ed orientati nel mondo del lavoro. Si tratta di uno sportello che dà assistenza ai cittadini privati, compresi coloro che hanno bisogno di informazioni per assistenza previdenziale. Per noi è un obiettivo importante – sottolinea la Di Fabio - perché è uno di quelli che ci eravamo prefissati in campagna elettorale e che abbiamo sempre cercato di attuare durante il nostro percorso amministrativo. Ovviamente con la presenza del Covid, i tempi sono un po' slittati, ma abbiamo trovato nella Confartigianato, e in particolare nel dottor Giangiulli, un partner che può rispondere a tutte le esigenze che abbiamo riscontrato nei nostri cittadini. Siamo infatti riusciti a realizzare – prosegue - uno sportello informativo e di orientamento particolarmente importante per i ragazzi che potranno vedere il nostro Comune non solo come un luogo dove venire per fare dei certificati, ma anche dove trovare un sostegno e un aiuto su tematiche molto importanti. Con il dottor Giangiulli abbiamo già pensato di realizzare un incontro formativo a gennaio, ed è una cosa di cui sono veramente orgogliosa".

"Si tratta di uno sportello di assistenza e vicinanza ai cittadini di tutto il territorio – precisa Daniele Giangiulli, direttore della Confartigianato Chieti-L'Aquila -, che si tratti di imprenditori, cittadini o pensionati. Vogliamo essere vicini all'amministrazione comunale di Monteodorisio per dare assistenza a tutto tondo, quindi dalle politiche del lavoro, a quelle fiscali, fino alla previdenza complementare e sociale, affinché i cittadini possano trovare risposte di ogni genere. Avremo inoltre un occhio di riguardo per i giovani, che saranno accompagnati in tutte le loro necessità riguardo alle opportunità offerte sia dalla Regione che dal Governo nazionale, ma informeremo anche chi si vuole avvicinare ad un'attività imprenditoriale. Ora c'è quindi l'opportunità di avere un funzionario di Confartigianato all'interno della sede comunale senza la necessità di doversi spostare e viaggiare".

Lo sportello "Welfare e politiche del lavoro" sarà aperto tutti i martedì dalle 9 alle 12 nella sede comunale di Monteodorisio, e sarà coordinato dal dottor Giuliano Meffa.