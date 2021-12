Molise Winter Tour, nella seconda tappa pioggia di medaglie per gli Esordienti dell’H2O Sport

Raccoglie consensi e applausi l'H2O Sport del presidente Massimo Tucci nella seconda tappa della Molise Winter Tour, manifestazione riservata alla categoria Esordienti. "Questi, nel dettaglio - scrivono dall'associazione sportiva - i risultati conseguiti dagli atleti della società biancorossa guidati dagli allenatori Luca Di Giacomo, Giorgio Petrella, Paolo Di Lullo e Fabrizio Cinquina:

Esordienti B – Nel settore maschile, doppia medaglia d'oro per Julian Di Giacomo nei 100 rana (1’35”7) e 50 farfalla (37”6). Si mette in bella evidenza anche il compagno di team Vittorio Cianciullo che riesce a salire due volte sul secondo gradino del podio: nei 50 stile libero coperti in 33”9 e nei 50 farfalla chiusi in 39”00. Sono di bronzo i 100 rana del bravo Piermario Paolantonio che chiude la gara in 1’46”3. Sfiorano la medaglia e si fanno onore Jacopo Bosco quarto nei 50 rana (1’48”1) e Samuele Iannetta che riesce ad ottenere lo stesso piazzamento nei 50 stile libero (35”3). In campo femminile doppia medaglia per Asia Amore seconda nei 50 farfalla e bronzo nei 100 rana nuotati in 1’51”8. Ottimo l’argento messo in bacheca da Emma Felicia De Felice sulla distanza dei 100 rana con il riscontro cronometrico di 1’47”1. Riescono a piazzarsi nella top ten Giulia Metta nei 100 stile libero e Sofia Sciulli. Quest’ultima sia nei 100 stile libero che nei 100 rana, Andrea Canzano nei 50 stile libero e nei 50 farfalla, Riccardo Nicodemo nei 50 stile libero. Hanno fatto registrare miglioramenti cronometrici Sofia Carusi, Bianca Persiani, Andrea Pipirigeanu, Ivan Rinaldi, Daniele Paolino, Emanuele Ciarlini, Sebastiano Iasci.

Esordienti A – Nel settore maschile ottima performance per Matteo Salotto. Per lui doppio bronzo nei 50 stile libero (29”4) e nei 50 farfalla (33”2). La stessa medaglia la mette in bacheca anche Nicolò Gabrielli nei 100 rana (1’27”1). Simone Listoro è d’argento nei 50 stile libero con il crono di 29”1 e quarto nei 50 farfalla. Chiudono ai piedi del podio anche Ilario Menna nei 200 dorso e Paolo Paolino nei 100 rana. Grandi soddisfazioni arrivano anche dal settore femminile dove Lorena Andrea Visan vince i 200 dorso in 2’49”0 ed è terza nei 200 misti con il crono di 2’54”00. Va a medaglia anche Nicole Santorelli, bronzo nei 100 stile libero con 1’10”9. Per lei arriva anche il quarto posto finale nei 200 misti (2’54”6). Da applausi la prova offerta da Sara Simone, medaglia di bronzo nei 100 rana con il riscontro cronometrico di 1’33”5. Sfiora il terzo gradino del podio la compagna di team Michela Melone, quarta nei 100 rana in 1’44”6 e si piazzano tra i primi dieci Nicolò Gabrielli e Umberto Zitti nei 50 stile libero, Federico Petrella nei 200 dorso, Matteo Rignanese nei 100 rana e 50 farfalla, Stefano Alfieri Armando nei 100 rana e Gabriele Marchetta nei 100 rana e 50 farfalla, Domenico Rocco nei 50 farfalla. Arianna Marone e Laura Falbo nei 100 stile libero e 200 misti, Elisa Fiacchino nei 100 stile libero, Emma Petrucci nei 200 dorso, Camilla Paolantonio nei 100 rana. Migliorano i loro tempi confermando i grandi progressi fatti grazie al lavoro e ai sacrifici, Lorenzo Ailello, Jacopo De Lena, Lorenzo De Angelis, Claudia Niro, Giulia Paladini, Jessica Chiara Zitti, Emma Viti".