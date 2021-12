Gli studenti dell’ITSET Palizzi "ciceroni" per un giorno alla scoperta del centro storico di Vasto

Competenze, passione e divertimento. Sono queste le parole chiave che hanno guidato il "compito di realtà" in cui si sono cimentate le classi 3ªC e 3ªD dell’indirizzo turismo dell'ITSET Palizzi di Vasto. Nell'ambito di un progetto di educazione civica legato alla valorizzazione del patrimonio culturale, gli studenti delle due sezioni, spiegano dall'Istituto, "si sono adoperati per strutturare due itinerari all'interno del centro storico di Vasto, guidando, ciascuna classe, l'altra alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche della città".

"L'importante è il percorso, non la destinazione! - commentano gli studenti della 3D – Questo è stato il nostro motto per quest’avventura; sicuramente per tutti noi è stata un’esperienza molto costruttiva che ci ha visti protagonisti e aspiranti 'guide turistiche' alla scoperta della bellissima città di Vasto. Tra leggende, storie e aneddoti, ci siamo messi in gioco, con spirito di squadra ma soprattutto con due ingredienti fondamentali: la passione e il divertimento!".

"Quest'attività è stata utile a farci scoprire, rivalutare il nostro territorio e a mettere in atto le competenze legate al nostro indirizzo di studio - affermano i ragazzi della 3C -. Pur essendo del posto, questa occasione ci ha dato l'opportunità di approfondire la storia delle bellezze di questa città e dei luoghi che frequentiamo quotidianamente e a cui non avevamo attribuito il giusto valore. Inoltre, questo compito di realtà ci ha coinvolti in prima persona, essendo stati noi a illustrare il patrimonio culturale della nostra amata città ai nostri compagni".