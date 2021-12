Casalbordino, a rischio il lungomare nord: chiesto l’intervento della Regione

È costantemente monitorata la situazione del primo tratto di lungomare nord a Casalbordino. Con il maltempo degli ultimi giorni il mare ha raggiunto via Alessandrini, creando non poco pericolo per la tenuta della strada. Il rischio è che si ripeta quanto già visto nel 2019, quando un tratto di strada crollò a seguito delle mareggiate.

Da sabato un tratto di strada è stato transennato da polizia locale e protezione civile, ieri è stato necessario riposizionare le barriere che delimitano il tratto a rischio. Dagli amministratori locali è arrivata la richiesta ai cittadini di evitare il transito in quel punto - se non per motivi di necessità - in attesa che si faccia un punto della situazione con gli enti sovracomunali per poter intervenire.

Ed è per questo che il sindaco Filippo Marinucci ha "allertato l'ente regionale al fine di predisporre gli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto del lido di Casalbordino, particolarmente danneggiato". Occorre agire in due direzioni, provvedendo a mettere in sicurezza il tratto a rischio crollo dopo le mareggiate degli ultimi giorni e poi, come richiesto più volte dall'amministrazione casalese, con gli interventi in mare che proteggano la costa.