Raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà: "Grazie ai vastesi per la loro generosità"

Quella di ieri è stata una giornata all'insegna della solidarietà con la Raccolta Alimentare promossa dall'associazione Un Buco nel tetto con la comunità Salesiana di Vasto. Per tutta la giornata, in nove supermercati e punti vendita della città, sono stati raccolti alimenti non deperibili e prodotti per l'igiene che verranno donati, attraverso il servizio di Diaconia della parrocchia San Giovanni Bosco, a numerose famiglie vastesi in difficoltà. L'iniziativa, ormai divenuta un appuntamento tradizionale nel periodo che precede il Natale, ha incontrato, ancora una volta, la grande generosità dei vastesi.

Al termine della serata, dopo aver trasportato tutti i pacchi nei magazzini da cui poi partirà la distribuzione, è stato possibile fare il conto di quanto raccolto. Complessivamente sono stati raccolti 6120 kg. tra alimenti e altri prodotti.

"I vastesi si confermano sempre generosi - commenta Luciana Salvatorelli, presidente di Un Buco nel tetto -. Quest'anno, oltre alle famiglie bisognose, è stato possibile sostenere anche il Centro Aiuto alla Vita, la Comunitá Soggiorno Proposta di Ortona e la Comunitá Caterina onlus". Ci saranno anche dei giocattoli, raccolti dai bambini del branco lupetto e che accompagneranno, con dei colorati biglietti, i pacchi che saranno consegnati per Natale.

Dai Salesiani di Vasto c'è il grazie a "bambini, ragazzi, giovani, adulti della parrocchia e Oratorio e a tutti i donatori, e ai supermercati", che hanno accolto con grande disponibilità l'iniziativa. "Grazie per tutto quello che avete fatto, per tutto il giorno ieri, per chi è nel bisogno". A chi ieri ha donato con generosità è rivolto il grazie dei promotori della raccolta. "Grazie per il dono che hai condiviso con i bisognosi della città. Il Signore ricolmi il tuo cuore del suo amore. Diceva il grande scrittore francese Victor Hugo: Chi dona ai poveri, presta a Dio. Il Signore ha accettato ben volentieri il tuo prestito".